ABD'li senatör: Türk SİHA satışları tehlikeli

Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Senatör Bob Menendez, Azerbaycan'ın 2020 yılında Bayraktar İHA'larını kullanması nedeniyle yanıt olarak, Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin insansız hava araçları ihracatına ilişkin raporunu talep eden bir değişiklik teklifini gündeme getirdi.

Menendez, "Türkiye'nin İHA ve SİHA programının ABD'nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın. Türk SİHA'larının satışı tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı, barış ve insan hakları için büyük bir tehdittir. ABD, bu İHA ve SİHA'larda kullanılan parçaları Türkiye'ye satmamalı." diyerek yaptırım çağrısında bulundu.

Senatör Menendez ayrıca ABD Başkanı'nın Azerbaycan'a ABD yardımına ilişkin 907. madde kısıtlamalarından feragat etme yetkisini iptal etmek için de bir değişiklik teklifi sundu.

Kaynak: Cumhuriyet