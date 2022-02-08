25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı yarın başlıyor

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri. Etkinlik her yıl 45.000’e yakın sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen binlerce turisti ağırlıyor.

25’inci EMITT Fuarı; Rusya, Malta, Bulgaristan, Şeyşeller, Sırbistan, Kosova, Pakistan, Ürdün, Kuzey Kıbrıs, Filistin, Azerbaycan, Güney Afrika, Makedonya, Bosna Hersek olmak üzere toplam 14 ülkeye ev sahipliği yapacak.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 09-12 Şubat 2022 tarihlerinde İstanbul'daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.