İran-Umman Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı düzenlenecek

İran’ın Umman Büyükelçisi Ali Necefi, İran-Umman Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 19. toplantısının 8 ve 9 Şubat’ta İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatemi Emin’in katılımıyla Maskat'ta düzenleneceğini bildirdi.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatemi Emin yarın İran-Umman Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısına katılmak üzere yarın Maskat’a gidecek.

Fatemi Emin Maskat ziyareti sırasında Ummanlı yetkililerle bir araya gelecek.

Necefi, İran ve Umman arasındaki artan ticaret hacmine değinerek, “Yılın ilk 10 ayında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar dolara ulaşmış ve bu da yaklaşık yüzde kırk beş büyüme olduğunu gösteriyor” dedi.