İran-Umman Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı düzenlendi

İran-Umman Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 19. toplantısı bugün iki ülkenin Sanayi, Maden ve Ticaret bakanlarının başkanlığında Maskat'ta düzenlendi.

İran ve Umman büyükelçilerinin de katıltığı toplantıda iki ülkenin başta ekonomik, ticari, mali, yatırım ve teknik olmak üzere tüm alanlardaki işbirliği ele alındı.

Taraflar bu toplantıda İran ve Umman arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine vurgu yaptılar.

Toplantıdan sonra İran-Umman Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu 19. Toplantısı mutabakat muhtırası imzalandı.