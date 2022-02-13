LeBRon James, NBA'de tüm zamanların en iyisi!

37 yaşındaki James, 4'er kez NBA şampiyonu, normal sezonun en değerli oyuncusu ve final serisinin en değerli oyuncusu olduğu kariyerindeki başarılara bir yenisini ekledi.

7 bin 631 sayıyla NBA Play-off'ları tarihinin en skorer ismi James, 117-115 kaybettikleri Golden State Warriors maçında 26 sayı kaydederek normal sezon sayı toplamını 36 bin 526'ya çıkardı.

Kerim Abdülcabbar'ı geride bıraktı

Normal sezon ve play-off'lardaki toplam sayısını 44 bin 157'ye yükselten James, Kerim Abdülcabbar'ı (44 bin 149 sayı) geride bırakarak bu alandaki rekoru da ele geçirdi.

Bu istatistikte James ve Abdülcabbar'ı, Karl Malone (41 bin 689), Kobe Bryant (39 bin 283) ve Michael Jordan (38 bin 279) izliyor.

Kaynak: TRT Haber