Cristiano Ronaldo'dan şok eden karar!

Dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, futbolun son 20 yılına damga vurdu ve vurmaya devam ediyor. Uzun yıllardır Lionel Messi'yle birlikte futbolun zirvesini paylaşan Portekizli yıldız, son dönemde beklentileri karşılayamıyor. Portekiz'de başlayan futbol kariyerine ulaşılması zor rekorlar ve başarılar ekleyen dünya yıldızı, bu sezon Manchester United'a geri döndü.

Real Madrid'de forma giydiği dönemde kariyerinin en parlak dönemlerini geçiren Ronaldo, Juventus'a transfer olmuştu. İtalyan devinde düşüş göstermeye başlayan kariyeri, efsanesi olduğu Manchester United'da devam etti.

Sezon başında büyük bir heyecan yaratarak döndüğü Manu'da beklentileri karşılayamayan Ronaldo için işler kötü gidiyor. Manchester United'da gol orucunu bir türlü bozamayan Cristiano Ronaldo, üst üste oynadığı son 6 maçta kaleleri bulamadı.

2009'dan bu yana en uzun gol atamama serisini yaşayan Portekizli yıldız oynadığı son altı maçta gol kaydedemedi. Beşi Premier Lig olmak üzere altı maçta gol bulamayan Ronaldo, futbol tarihinin en üretken golcülerinden biri olmasına rağmen son maçlarda etkisiz kaldı. Portekizli yıldız Ronaldo, son golünü 30 Aralık'ta takımının 3-1 kazandığı Burnley maçında atmıştı.

CNN Türk'ün derlediği habere göre; İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun, Cristiano Ronaldo hakkında flaş bir iddiayı ortaya attı. 37 yaşındaki yıldızın sezon sonunda Manchester United'dan ayrılarak PSG'ye transfer olması beklenirken Ronaldo'nun kararı herkesi şaşırttı.