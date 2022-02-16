İran ve Güney Kore, dondurulmuş mali varlıkların serbest bırakılmasını görüştü

Yonhap Haber Ajansı'na göre, İran ile Güney Kore arasında Tahran'ın ABD yaptırımları dolayısıyla bloke edilmiş dövizlerin serbest bırakılması hususunda görüşme yapıldı.

Güney Kore, İran ile güçlü ticari ilişkilere sahip olmasına rağmen dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı-KOEP anlaşmasından çekilmesiyle İran'ın Güney Kore'de 7 milyar dolarlık malvarlığı donduruldu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, 6 Ocak’ta Avusturya'nın başkenti Viyana'yı ziyaret eden Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jang Kun ile gerçekleştirdiği görüşmede, Seul yönetiminin ABD yaptırımları nedeniyle bankalarda dondurulmuş İran'a ait milyarlarca dolarlık dövizi serbest bırakması gerektiğini söylemişti.

Bakıri, Güney Kore'nin İran'a borçlarını "hukuka aykırı ve haksız bir şekilde ödemeyi reddetmesinin, iki ülke ilişkilerinin tarihinde kara bir nokta olacağı" uyarısında bulunmuştu.