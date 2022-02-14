Petrolde dikkatler Ukrayna üzerinde

Petrol, artmaya devam eden küresel talep ve Ukrayna’da yaşanan jeopolitik gerginliğin derinleşmesiyle güçlenen rallisine devam ederken bu durumun yakın dönem için fiziksel kıtlığa işaret ediyor olabileceği belirtiliyor.

Batı Teksas Petrolü sekiz haftalık yükselişini devam ettirerek 2014 zirvesinin yüzde 1 üzerine çıktı. Piyasanın sıkılaştığının işaretlerinden biri olarak fiziksel Brent petrolün fiyatı ile vadeli kontratlarla arasında 2,37 dolarlık rekor bir fark oluştu. En yakın iki vadeli kontrat arasındaki fark ise 2 dolara yakın olarak oluştu.

Dünyanın en önemli emtiasının son dalgalanması hafta sonu Joe Biden ve Vladimir Putin arasında Ukrayna kriziyle ilgili gerçekleşen görüşmelerin gerginliği azaltmakta başarısız olduğunun anlaşılması sonrasında geldi. ABD, Ukrayna’ya her an saldırabileceğini belirtirken Rusya defalarca komşusunu işgal etme gibi bir planları olmadığını kaydetti.

Ham petrol Avrupa’da yaşanan krizle yükselmeye devam ederken artan kürese talep, üretim sıkıntıları ve azalan stoklar bu ralliyi desteklemeye devam ediyor. Emtia Ekim ayında Omikron varyantı ortaya çıkmadan önceki dönemden bu yana en uzun haftalık serisini yaşıyor. Buna ek olarak yaşanacak bir Ukrayna işgali ABD liderliğinde yaptırımlara neden olarak küresel enerji akışı üzerinde riskler oluşturabileceği belirtiliyor.

100 dolar ihtimali gittikçe artıyor

“100 dolar görüş menziline girdi” diyen Oversea Chinese Bankin Corp. Ekonomisti Howie Lee Rusya ve Ukrayna arasında yaşanabilecek geniş çaplı bir çatışmanın bu rakamı 100 doların üstüne taşıyabileceğini belirterek, “Mevcut talep şu anki seviyesinde kalmaya devam etse dahi petrol fiyatlarının 100 dolara doğru ilerlemesinde ana etken petrol kısıtlamaları oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Bloomberg