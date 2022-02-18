İran, bölgesel güvenliği sağlayan güçleri arasında yer alıyor

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard imamlığında eda edildi.

Cuma hutbesinde konuşan Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge ve İslam dünyasında güvenliği sağlayan güçlerden biri olduğunu söyledi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, "İslami düzenin son 40 yılda bölge ve dünyada elde ettiği tüm başarılar, kalkınma ve ilerleme için atılan adımlardan kaynaklanmaktadır." dedi.

İslami yönetimde adalet ve siyaset iç içe olduğunu dile getiren Hüccet-ül İslam Ebutorabifard,"Adalet ve maneviyat siyasetten uzaklaşırsa, zorbaların güç kazandığına tanık oluruz." ifadesini kullandı.