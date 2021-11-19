Tahran Cuma Namazı İmamı'ndan müzakere ekibine tavsiye

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, Viyana görüşmelerine katılacak İran müzakere ekibine bazı tavsiyelerde bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, “Değerli müzakerecilerden ABD’nin hırslarına asla boyun eğmemesini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) çocuksu bahanelerine aldırş etmemesini istiyoruz.” dedi.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, "Müzakere ekibi, İran milletinin gerçek hakı olan tüm yaptırımların kaldırılmasının hayata gerçirilmesi için elinden geleni yapmalı." ifadesini kullandı.

Daha önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Avusturya'nın başkenti Viyana görüşmelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Bakıri Keni, müzakerelerin P4+1 ülkeleri ile yapılacağını ifade etmişti.