Batı tarafının nükleer anlaşma tutumu çok gülünç

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, Viyana görüşmeleri hakkında, "İran heyeti sahaya güçlü biçimde girmiştir; Diğer taraf, İran heyetinin konsantrasyonu bozmak için müzakere sürecini çarpıtmak istiyor, ancak başarılı olamayacaktır." dedi.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, "Müzakerelerin odak noktası, yaptırımların kapsamlı bir şekilde kaldırılmasıdır. Avrupa tarafı anlaşmayı ihlal etmesine rağmen İran'ın müzakereye katılmasını memnuniyetle karşılamalı ve suni gündemlerle uğraşmayı bırakmalıdır." ifadesini kullandı.

Viyana görüşmelerine katılan Avrupalı tarafların tutumunu eleştiren Hüccetül İslam Hac Aliekberi, "Bazılarının tavrı çok gülünç. Onlar İran'a karşı hiçbir şey yapamaz." açıklamasını yaptı.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, Siyonist Rejim Başbakanı Naftali Bennett'in Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yaptığı ziyarete tepki göstererek, "Bu boş çabalar rejim için hiçibr yararı olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.