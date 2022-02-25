Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi ve Putin'le telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde Viyana müzakereleri, Ukrayan krizi ve uluslararası konular ele alındı.

Reisi, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin gerginlikleri arttırdığına değinerek, "NATO genişlemesi, farklı bölgelerdeki bağımsız ülkelerin istikrarı ve güvenliği için ciddi bir tehdittir." dedi.

Ukrayna krizi NATO’nun kışkırtıcı eylemlerinden kaynaklanıyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin NATO’nun kışkırtıcı eylemlerinden kaynaklandığını bildirdi.

Görüşmelerin son aşaması Batı'nın siyasi kararı olmadan şekillenmeyecek

Ara verilen Viyana görüşmelerini değerlendiren İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, "İyi bir anlaşmaya varılması, esasen İran'ın girişimleri sayesinde müzakerelerde kaydedilen önemli ilerlemeler nedeniyle mümkündür.Ancak görüşmelerin son aşaması, Batı'nın siyasi kararı olmadan şekillenmeyecek" dedi.

İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 226 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 12 bin 957 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 135 bin 952’ye vaka sayısı ise 7 milyon 11 bin 932’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 110’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 579 bin 768'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.