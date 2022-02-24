Reisi ve Putin telefonda uluslararası gelişmeleri görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi bu telefon görüşmesinde NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin gerilim yaratacağını belirterek, “NATO genişlemesi, farklı bölgelerdeki bağımsız ülkelerin istikrarı ve güvenliği için ciddi bir tehdittir” dedi.

Reisi, yaşananların milletlerin ve bölgenin yararına olmasını umut etti.

Viyana görüşmelerine dikkat çeken Reisi, İran’ın kalıcı bir anlaşmadan yana olduğunu belirterek, “Güvenilir bir garanti sağlamak, siyasi iddiaları sona erdirmek ve yaptırımların fiilen kaldırılması, kalıcı bir anlaşmaya varmanın zorunluluklarıdır” diye kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, mevcut durumu, onlarca yıllık güvenlik anlaşmalarının ihlaline ve Batı'nın ülkesinin güvenliğini baltalamaya yönelik çabalarına ‘meşru’ bir yanıt olarak nitelendirdi.

Putin, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile aktif işbirliğine atıfta bulunarak, nükleer müzakereler konusunda iki taraf arasındaki istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.