Kuzey Kore liderinden Çin'e olimpiyat tebriği

Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un, Pekin Kış Olimpiyatları’nın başarıyla düzenlenmesi nedeniyle Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping’e tebrik mesajı gönderdi.

Kim Jong-un mesajında, Kış Olimpiyatları’nın bütün Çin halkı ve dünya halkının büyük beklentisi ve yoğun ilgisiyle yaratıcı ve özel bir uluslararası spor şenliği olarak düzenlendiğini kaydetti.

Kim Jong-un, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Şi Jinping'in liderliğindeki ÇKP ve Çin halkının büyük çabalarıyla, Pekin Kış Olimpiyatları’nın öngörülen tarihte düzenlendiğini ve olimpiyatlar tarihinde önemli bir sayfa yazıldığı gibi, bütün dünyaya Çin halkının Şi’nin önderliğinde sıkı bir dayanışma içinde bulunduğunun gösterildiğini ifade etti.

Kim Jong-un, "Pekin Kış Olimpiyatları’nın başarısıyla, Çin halkının, ÇKP ve Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde kilometre taşı anlamı taşıyan ÇKP 20. Ulusal Kongresi’ni daha büyük özgüvenle karşılayabileceğine inanıyorum.” dedi.

Kim ayrıca “Şahsınızla beraber, ikili ilişkileri pekiştirmeye devam ederek, barış ve kalkınmaya dayalı dünyayı inşa etmek için katkılarda bulunmaya hazırım.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: CRI Türkçe