Ertuğrul Sağlam yeniden Traktör Sazi'ye dönüyor

Son olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam yeniden Traktör'ün başına geçiyor.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada 52 yaşındaki teknik adamla prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.
Ertuğrul Sağlam önümüzdeki günlerde Tebriz'e giderek resmi sözleşmeye imza atacak.
Tecrübeli teknik direktör daha önce 2017-18 sezonunda da bu kulübü çalıştırmıştı.
Tebriz kentinin takımı olan Traktör, bu sezon ligde geride kalan 19 haftada topladığı 15 puanla 13. sırada yer alıyor.
Daha öne Mustafa Denizli Traktör'de görev yapmıştı.
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