İran ve Rusya dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Rsuya Dışileri Bakanı Sergey Lavrov arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmelerine değinerek, “Görüşmelerde kırmızı çizgilerimizden geri adım atmayacağız” dedi.

Ukrayna’daki geleşimelere dikkat çeken Emir Abdullahiyan bu krizin siyasi yollarla çözülmesini temenni ederek, “İran vatandaşlarını Ukrayna'nın komşuları üzerinden ülkeye döndürmeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan ayrıca Yemen krizine atıfta bulunarak, “Münih’te BM Genel Sekreteri’ne Yemen'deki siyasi krizin çözümünde rolünün önemli olduğunu vurguladık” dedi.

Güvenlik Konseyi'nde Ensarullah Hareketi’ne karşı bir karar taslağının yayınlanmasına ve hareketin terörist olarak adlandırılmasının yanlış olduğuna değinen Emir Abdullahiyan, bu eylemi yıkıcı olarak nitelendirerek, bu kararın durdurulması gerektiğini vurguladı ve

Yemen’in tüm Yemenlilere ait olduğunu ve bu krizin çözüm yolunun Yemen-Yemen diyaloğundan geçtiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da İran ve Rusya’nı işbirliğine vurgu yaparak, “İran'ın Viyana'daki tutumunu her zaman destekledik ve Viyana'daki İranlı dostlarımızla iyi bir işbirliğimiz var ve bu işbirliğini sürdüreceğiz” dedi.

Moskova'nın Ukrayna krizi konusundaki tutumunu açıklayan Lavrov, Batılı ülkelerin yaklaşımını eleştirdi ve Rusya'nın İran dahil yabancı ülke vatandaşlarının hayatlarını korumak için ciddi çaba sarf ettiğini temin etti.