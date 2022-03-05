Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran ve İrlanda dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna krizi ve Viyana görüşmeleri de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İrlanda Dışişleri Bakanı’nın Şubat ayında yaptığı Tahran ziyaretinin yanı sıra Münih Güvenlik Konferansı sırasında iki taraf arasında yapılan görüşmeye değinerek, İran ve İrlanda arasındaki işbirliğinin etkin bir şekilde artmasını ve bir yol haritası hazırlanarak ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesini temenni etti.

Emir Abdullahiyan Ukrayna krizi hakkında, “Savaş Ukrayna krizinin ve herhangi bir başka krizinin çözüm yolu değil. Elbette krizin kaynağı ve NATO'nun bölgede militarizmi yayma çabaları gözden kaçırılmamalıdır” dedi.

Emir Abdullahiyan bu bağlamda ABD ve NATO’nun Afganistan’daki yirmi yıllık varlığına değinerek, “Yemen krizine gelince de savaşın sona ermesi ve siyasi bir çözüme öncelik verilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

İran'dan Viyana görüşmelerinin sona erdiğine dair haberlere tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Viyana görüşmeleri ile ilgili kisisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Viyana görüşmeleri devam ediyor. İy haberler iyi bir anlaşmanın alternatifi olamaz.

Kalan önemli konuların tümü çözülmeden kimse bir anlaşmaya varıldığını söyleyemez. Bnun için fazla çaba sarfedilmelidir.

Artık herkes son kilit adımlara odaklanmış durumda.”

ABD, Ukrayna'da yaşananların ana sorumlusudura

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, “ABD, zamanımızın en büyük teröristi olan Siyonist Rejimin destekleyicisi ve bölgedeki tüm savaşların suçlusudur. Kendileri de bunu kabul etmişlerdir. ABD mafya rejimi tüm krizlerin üreticisidir” ifadesini kullandı.

Konuşmasının sonunda Ukrayna’daki gelişmelere dikkat çeken Hüccetül İslam Hac Aliekberi, “Ukrayna’da yaşananların arkasında da ABD yatmaktadır. ABD, Ukrayna’yı kendi hırslarını kurbanı etmiştir. İran’ın bu konudaki tutumu açıktır ve her yerde savaşa, sivillerin öldürülmesine ve ülkelerin alt yapısına zarar verilmesine karşı olduğunu ilan etmiştir. Ukrayna’daki kriz ABD’nin çifte standartlarından kaynaklanoyor. Elbette bunun yolu direniştir ve yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

Emir Abdullahiyan ile Borrell telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde, Viyana görüşmelerindeki çabalarından dolayı Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’i takdir ederek, “İyi ve hızlı bir anlaşmayı sonuçlandırmaya hazırız. Ancak Batılı tarfın acelesi İran'ın kırmızı çizgilerine uymasını engelleyemez” dedi.

Anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılmasını memnuniyetle karşılayan Emir Abdullahiyan, “İran müzakere heyeti diğer heyetlerle sürekli ve aktif istişare içindeler. İran heyeti ciddiyetle nihai ve iyi bir anlaşmaya varmaya çalışacaktır” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, “Batılı taralar kalan kırmızı çizgilerimizi kabul ettiğinde Viyana'da bulunmaya hazırım” diye kaydetti.

İran'dan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir camide meydana gelen ve en az 30 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Hatipzade, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar dilerek, “Pakistan hükümeti ve yetkilileri gereken önlemleri alarak terör eylemlerini önlemelidir” dedi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 154 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 470 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 137 bin 593'e, vaka sayısı ise 7 milyon 80 bin 217'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 56'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 709 bin 131'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.