Emir Abdullahiyan ile Borrell telefonda görüştü

Telefon görüşmesinde yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, çabalarından dolayı Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora’yı takdir ederek, “İran'ın kesin tercihi kırmızı çizgilerini geçmemektir” dedi.

İran’ın iyi bir anlaşmaya varma konusundaki hazırlığına değinen Emir Abdullahiyan karşı tarafın siyasi bir karar alması gerektiğini vurgulayarak, “İran, ulusal çıkarları çerçevesinde ve kırmızı çizgilerine riayet edilerek görüşmelerde iyi bir anlaşma olmasını isityor” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Kalan bazı önemli konular gerçekçi bir yaklaşımla çözülebilir ve nihai bir anlaşmaya varılabilir” diye kaydetti.

Emir Abdullahiyan ayrıca Ukrayna krizine siyasi çözüm çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, Viyana görüşmelerindeki son gelişmeleri değerlendirerek, “Viyana görüşmeleri kritik bir aşamaya geldi ve tüm tarafların ciddi kararlar almasını gerekiyor” dedi.

Borrell Ukrayna’daki krizin dünya ve Avrupa siyaseti için ciddi sonuçları olacağını söyledi.