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7 Mar 2022 08:56

İranlı yetkiliden Viyana görüşmeleri hakkında açıklama

İranlı yetkiliden Viyana görüşmeleri hakkında açıklama

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Şemhani, "Viyana'da görüşmeleri etkileyen yeni bileşenlerin değerlendirilmesi ve sonuca ulaşılmasını hızlandırmak için müzakere girişimlerinin benimsenmesi gündemimizdedir" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Viyana görüşmelerine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Viyana görüşmelerinde yer alan ülkelerin olumlu ve olumsuz eylemleri, çıkarları güvence altına almak amacıyla yapılıyor ve anlaşılabilir.

P4+1 ülkeleri ile etkileşimimizi etkileyen tek faktör İran halkının çıkarlarını güvence altına almaktır. Görüşmeleri etkileyen yeni bileşenlerin değerlendirilmesi ve sonuca ulaşılmasını hızlandırmak için müzakere girişimlerinin benimsenmesi gündemimizde bulunmaktadır.”

News Code 1900888
https://tr.mehrnews.com/news/1900888/

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