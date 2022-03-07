İranlı yetkiliden Viyana görüşmeleri hakkında açıklama

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Viyana görüşmelerine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Viyana görüşmelerinde yer alan ülkelerin olumlu ve olumsuz eylemleri, çıkarları güvence altına almak amacıyla yapılıyor ve anlaşılabilir.

P4+1 ülkeleri ile etkileşimimizi etkileyen tek faktör İran halkının çıkarlarını güvence altına almaktır. Görüşmeleri etkileyen yeni bileşenlerin değerlendirilmesi ve sonuca ulaşılmasını hızlandırmak için müzakere girişimlerinin benimsenmesi gündemimizde bulunmaktadır.”