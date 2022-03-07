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7 Mar 2022 10:27

Nancy Pelosi yeni yaptırımı duyurdu

Nancy Pelosi yeni yaptırımı duyurdu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik bir yasal düzenleme arayışı içinde bulunduklarını ve Kongre'nin Rusya'nın askeri saldırısı karşısında Ukrayna'ya bu hafta 10 milyar dolar yardım sağlama niyetinde olduklarını söyledi.

Pelosi yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi hali hazırda Rusya'yı küresel ekonomiden daha da izole etmek için güçlü bir yasal düzenleme arayışı içinde. Hazırlayacağımız tasarı Rusya'dan petrol ve enerji ürünlerinin ABD'ye ithalatını yasaklayacak. Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne erişimini engellemeye yönelik ilk adım atılacak" dedi.

Pelosi'nin bu açıklamaları petrol fiyatlarını 2008 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkardı. ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 139,13 doları gördü.

Kaynak: Halk TV

News Code 1900893
https://tr.mehrnews.com/news/1900893/

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