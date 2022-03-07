Nancy Pelosi yeni yaptırımı duyurdu

Pelosi yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi hali hazırda Rusya'yı küresel ekonomiden daha da izole etmek için güçlü bir yasal düzenleme arayışı içinde. Hazırlayacağımız tasarı Rusya'dan petrol ve enerji ürünlerinin ABD'ye ithalatını yasaklayacak. Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne erişimini engellemeye yönelik ilk adım atılacak" dedi.

Pelosi'nin bu açıklamaları petrol fiyatlarını 2008 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkardı. ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 139,13 doları gördü.

Kaynak: Halk TV