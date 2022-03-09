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9 Mar 2022 12:22

İran ve Özbekistan arasında güvenlik alanında iş birliği mutabakatı imzalandı

İran ve Özbekistan arasında güvenlik alanında iş birliği mutabakatı imzalandı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Müşaviri Viktor Mahmutov, iki ülke arasında güvenlik alanında iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzaladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Taşkent'te bulunan Şemhani ile Özbek mevkidaşı Viktor Mahmutov arasında yapılan ikili görüşmelerin ardından mutabakat zaptı imzalandı.

İmzalanan mutabakat zaptı iki ülke arasındaki güvenlik ve istihbarat alanındaki iş birliğinin artırılması ve geliştirilmesini hedefliyor.

Yeni mutabakatla terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç ile mücadele alanında ortak çalışmalar artacak.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Özbekistan Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Müşaviri Viktor Mahmutov'un daveti üzere dün Taşkent'e gitmişti.

News Code 1900941
https://tr.mehrnews.com/news/1900941/

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