İran ve Özbekistan arasında güvenlik alanında iş birliği mutabakatı imzalandı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Taşkent'te bulunan Şemhani ile Özbek mevkidaşı Viktor Mahmutov arasında yapılan ikili görüşmelerin ardından mutabakat zaptı imzalandı.

İmzalanan mutabakat zaptı iki ülke arasındaki güvenlik ve istihbarat alanındaki iş birliğinin artırılması ve geliştirilmesini hedefliyor.

Yeni mutabakatla terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç ile mücadele alanında ortak çalışmalar artacak.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Özbekistan Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Müşaviri Viktor Mahmutov'un daveti üzere dün Taşkent'e gitmişti.