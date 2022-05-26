İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Tacikistan'da

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Tacikistan'da düzenlenecek olan bölgesel güvenlik diyaloğunun dördüncü oturumuna katılmak üzere bugün bu ülkenin başkenti Duşanbe'ye gitti.

Şemhani, Tacikistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve İran'ın Tacikistan Büyükelçisi Mohammad taki Saberi tarafından karşılandı.

Bölgesel güvenlik diyaloğunun dördüncü oturumu İran, Rusya, Çin, Hindistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan ulusal güvenlik Konseyi sekreterleri, danışmanları ve temsilcilerinin katılımıyla yarın düzenlenecektir.

Şemhani bu ziyaret kapsamında ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere bazı mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.