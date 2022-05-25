  1. Siyaset
25 May 2022 14:49

Şemhani Afganistan İçin Tacikistan'a gidecek

Şemhani Afganistan İçin Tacikistan'a gidecek

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirilecek olan bölgesel güvenlik diyaloğunun dördüncü oturumuna katılacak.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, 27 Mayıs Cuma günü Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirilecek olan bölgesel güvenlik diyaloğunun dördüncü oturumuna katılacak.

İran, Rusya, Çin, Hindistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan ulusal güvenlik Konseyi sekreterleri, danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı toplantıda Afganistan'daki gelişmeler ele alınacak.

Şemhani ayrıca ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere bazı mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. 

News Code 1902466
https://tr.mehrnews.com/news/1902466/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler