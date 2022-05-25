Şemhani Afganistan İçin Tacikistan'a gidecek

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, 27 Mayıs Cuma günü Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirilecek olan bölgesel güvenlik diyaloğunun dördüncü oturumuna katılacak.

İran, Rusya, Çin, Hindistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan ulusal güvenlik Konseyi sekreterleri, danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı toplantıda Afganistan'daki gelişmeler ele alınacak.

Şemhani ayrıca ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere bazı mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.