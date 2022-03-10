  1. Türkiye
10 Mar 2022 09:49

Çavuşoğlu: Asıl hedefimiz üç liderin bir araya gelmesi

Çavuşoğlu: Asıl hedefimiz üç liderin bir araya gelmesi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya gelecek olmalarına ilişkin olarak, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. 

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya gelecek olmalarına ilişkin olarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. 

Selvi'nin aktardığına göre Çavuşoğlu, toplantıdan beklentileri hakkında şunları söyledi:

"Bakanlar düzeyinde ilk toplantı. Bir sonuç almak için çaba göstereceğiz ama önemli olan bu zeminin sağlanmasıydı. Bu sağlandı. Şimdi amacımız bu zeminin sonuç doğurması ve ileriye dönük daha önemli adımların atılmasına imkân sağlaması.

Asıl hedefimiz üç liderin bir araya gelmesini sağlamak. Cumhurbaşkanımız ile Putin ve Zelenski’nin üçlü toplantı yapmasını temin etmek."

News Code 1900952
https://tr.mehrnews.com/news/1900952/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 15 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler