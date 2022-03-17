ABD Başkanı Biden’dan yüksek akaryakıt fiyatlarına tepki

Biden, petrol sert yükseldiğinde benzin fiyatlarının da sert yükseldiğini ancak petrol fiyatları sert düştüğünde akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün bu oranları yansıtmadığını belirtti.

Akaryakıt fiyatlarının yüksek olması enflasyon sorunu ile mücadele eden ABD için önemli bir sorun.

Biden konu ile ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Petrol fiyatları azalıyor, o zaman benzin fiyatları da azalmalı. Geçen sefer varil petrol fiyatı 96 dolarken, galon benzin fiyatı 3,62 dolardı. Şimdi petrol fiyatı yine aynı seviyede, ama benzin fiyatı 4,31 dolar. Petrol ve benzin şirketleri çalışan Amerikalılar pahasına kârlarını şişirmemeli” dedi.

Kaynak: Sözcü