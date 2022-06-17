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17 Haz 2022 09:48

Meksika'da restorana silahlı baskın: 4 ölü

Meksika'da restorana silahlı baskın: 4 ölü

Meksika'da bir restorana silahlı baskın düzenlendi. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Chihuahua kentinde, silahlı kişiler restoranda yemek yiyen bir gruba saldırdı.

Saldırıda, 2'si kadın 4 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Görgü tanıkları, baskının 7 kişi tarafından ağır silahlarla yapıldığını duyurdu.

Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ülkede çeteler arasında sık görülen bu tarz baskınların yeni bir hesaplaşmadan kaynaklandığı öne sürülüyor.

 Kaynak: Konhaber

News Code 1902913
https://tr.mehrnews.com/news/1902913/

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