Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor? Flaş iddia!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0 öne geçtiği maçta Real Madrid'e sansasyonel bir şekilde 3-1'lik skorla elenen Paris Saint Germain'de sular durulmuyor.

Ligde oynanan Bordeaux mücadelesinde Kylian Mbappe haricinde Neymar ve Lionel Messi'nin de dahil olduğu tüm oyuncular ıslıklanırken; protestoların hedefi olan Arjantinli yıldız için İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınında yer alan bir iddiaya göre; dünyaca ünlü yıldızın babası Jorge Messi, oğlunun dönüşü için Barcelona yönetimi ile temasa geçti. Son Bordeaux maçında kendi taraftarı tarafından ıslıklanan Lionel Messi'nin de ayrılık için hazırlıklara başladığı kaydedildi.

Lionel Messi'nin Katalan devine geri dönüşünün önündeki tek engel olarak PSG'deki yüklü maaşı ve Barcelona'nın yaşadığı maddi kriz gösteriliyor. Eski kulübünün, Arjantinli futbolcunun maaşını karşılayıp karşılayamayacağı ya da Messi'nin daha düşük bir maaşı kabul edip etmeyeceği merak konusu.

Kaynak: Fotomaç