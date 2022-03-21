Barcelona'dan Galatasaray övgüsü

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan El Classico'da Barcelona, Real Madrid'i 4-0 yenerek gövde gösterisi yaptı. Bu sezon ligde istediği performansı sergileyemeyen Barcelona, Real Madrid karşısında farka koşarken gollerini 29 ve 53. dakikada Aubameyang, 38 dakikada Ronald Araujo ve 47. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Hafta içinde Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşan Barcelona, İspanya'da oynanan ve 0-0 biten maçın rövanşında sarı-kırmızılıları 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkma başarısı göstermişti.

Bu gece 4-0 kazanılan Real Madrid maçının ardından 500 bin takipçili Barcelona taraftar hesabı Actualite Barca bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray'da daha zordu" ifadeleri yer aldı.