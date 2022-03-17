  1. Spor
17 Mar 2022 11:15

FIFA'dan Ukraynalı futbolculara transfer istisnası

FIFA'dan Ukraynalı futbolculara transfer istisnası

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bir açıklama yayımlayarak Ukraynalı futbolcuların başka ülkelere transfer olabilmeleri için özel izin çıkarıldığını duyurdu.

FIFA, ülkelerini terk eden Ukraynalı futbolcuların, kayıt döneminin kapalı olduğu bir ülkenin kulübüyle sözleşme imzalayabileceklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'daki gelişmelerin yakından izlendiği belirtilerek, Ukrayna kulüpleri ve oyuncularına yardımcı olmak adına yönetmelikte geçici değişiklikler yapıldığı ifade edildi.

Gerçekleştirilen geçici düzenlemeyle, ülkelerini terk eden Ukraynalı futbolculara, kayıt döneminin kapalı olduğu bir ülkenin kulübüyle sözleşme imzalayabilme imkanı tanındı. Kulüpler, söz konusu istisnadan faydalanan en fazla 2 oyuncuyu kadrolarına katabilecek.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'daki güç kullanımı kınandı ve barış çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1901092
https://tr.mehrnews.com/news/1901092/

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