İran'da günlük vefat sayısı 100'ün altına indi

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 98 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 580 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 387'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 135 bin 719'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 234'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 805 bin 81'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.