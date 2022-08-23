İran Ordusu yarın İHA'lı tatbikat düzenleyecek

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, ordu kuvvetlerinin yarın ortak İHA'lı tatbikat düzenleyeceğini bildirdi.

Tuğamiral Seyayri konuya ilişkin olarak, "Bu tatbikatta Savunma Bakanlığı ve ülkedeki bilgi tabanlı şirketlerin işbirliği ile üretilen İHA'lar test edilecek" dedi.

Tuğamiral Seyyari 150'i aşkın İHA'nın katılacağı tatbikatta silahların dikkati ve gücü, uçuş sürekliliğinin derecesi, güdüm ve kontrol sistemlerinin ve İHA'ların savaş kabiliyetinin test edileceğini söyledi.

