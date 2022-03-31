Türk yapımı "Kin" filmi İran devlet televizyonunda yayınlandı

Türkan Derya'nın yönettiği, başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yer aldığı "Kin" filmi İran devlet televizyonu IRIB TV5'te dün yerel saatle 13.30'da yayınlandı.

Bu filmin konusu şöyle: Dürüstlük abidesi olarak bilinen Başkomiser Harun, mesleğinin en büyük ödülünü aldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla kutlamaya gider. Ödülden sonra terfi alacağına emin olan Harun, o gece eve dönerken bulunduğu taksideki şoförün saldırısı sonucu kendini savunurken cinayet işler.

Ertesi sabah, bu cinayet vakası emniyete ulaşır ve Harun, kendi işlediği cinayetin failini aramaya başlar. Hem kaçan ve hem de kovalayan olmanın stresiyle başa çıkmaya çalışırken, bulduğu her ipucu onu çok daha karmaşık bir olayın içine çeker.