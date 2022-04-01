Bugün İran'da İslam Cumhuriyeti Günü

11 Şubat 1979'da İslam Devrimi'nin görkemli zaferinin ardından İmam Humeyni'nin (r.a) daveti üzerine 30-31 Mart 1979 tarihinde ülkede İran İslam Cumhuriyeti Referandumu yapıldı. Halk oylamasında seçmenlerin yüzde 98,2’si İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasına "evet" oyu verdi. Seçin sonucu belirlendikten sonra İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Humeyni (r.a) bugünü İslam Cumhuriyeti Günü ilan etti ve o günden bu yana İran halkı tarafından kutlanmaktadır.

12 Farvardin (Hicri Şemsi takviminin ilk ayı) İslam Cumhuriyeti Günü İran'ın en önemli tarihi günlerinden biridir. Halkın büyük çoğunluğunun "evet" oyu ile ülkenin siyasal düzeni, 2500 yıl sonra mutlak monarşiden İslam Cumhuriyeti sistemine ve halk yönetimine geçti ve Şah rejimi karşıtı mücadele ve İran ulusunun "Bağımsızlık, Özgürlük ve İslam Cumhuriyeti" sloganı sonuca ulaşarak İslam Cumhuriyeti yönetimi kuruldu.

Yapılan referandumda İran halkı bilinçli bir şekilde sandık başına giderek ülkenin siyasi ve sosyal yapısını tamamen değiştirerek bağımsızlık ve özgürlüğe kavuşmuştur.

12 Farvardin gününde İran halkı, İslam Cumhuriyeti'nin, insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik İslami yasalara ve öğretilerden ilham alarak, günümüz insanlara sosyal ve siyasi yaşamında yeni bir yaşam tarzı sağlamaya çalışan yeni bir hükümet sistemi olduğunu göstermiştir.

İran milleti, "Bağımsızlık, Özgürlük ve İslam Cumhuriyeti"nin kuruluşunun dördüncü on yılında İran İslam Devrimi'nin büyük mimarı İmam Humeyni ile İslam Devrimi şehitlerine bağlılığını yeniliyor ve "İslam Cumhuriyeti Günü'nü kutluyor.