Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 17.02'de ve 6,72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
AA
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, saat 17.02'de ve 6,72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 17.02'de ve 6,72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
AA
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