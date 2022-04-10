İran günlük vefat sayısı 39'a düştü

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 39 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2bin 894 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 616'ya, vaka sayısı ise 7 milyon 191 bin 643'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 558'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 918 bin 860'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.