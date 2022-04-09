İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 49 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 757 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 577'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 188 bin 749'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 647'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 913 bin 934'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.