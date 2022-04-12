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12 Nis 2022 14:38

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 28 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 737 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 678'e, vaka sayısı ise 7 milyon 197 bin 505'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 411'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 927 bin 42'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1901480
https://tr.mehrnews.com/news/1901480/

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