  1. Toplum
11 Nis 2022 14:25

İran'da vefat sayısındaki düşüş sürüyor

İran'da vefat sayısındaki düşüş sürüyor

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 125 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 650'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 194 bin 768'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 487'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 922 bin 629'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1901456
https://tr.mehrnews.com/news/1901456/

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