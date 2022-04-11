İran'da vefat sayısındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 125 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 650'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 194 bin 768'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 487'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 922 bin 629'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.