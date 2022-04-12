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12 Nis 2022 10:01

Lübnan'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Lübnan'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde Emel Hareketi ofisine ait bir merkezde meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

El-Alem televizyon kanalı, patlamanın oldukça güçlü olduğunu ve beldede büyük paniğe yol açtığını bildirdi.

Patlamanın Benaful Belediyesi yakınında Emel Hareketi ofisine ait bir izci merkezinde olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada, patlamanın meydana geldiği yer ile yaralıları hastaneye taşıyan ambulanslara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan Katar merkezli Aljazeera televizyonu, patlamada ölen kişinin Benaful Belediye Başkanı'nın oğlu olduğunu, patlamada Benaful Belediyesi'nin tamamen yıkıldığını, çevre binalarda da büyük hasar meydana geldiğini aktardı.

Olayla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı. 

Kaynak: Timetürk

News Code 1901469
https://tr.mehrnews.com/news/1901469/

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