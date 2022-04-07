ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık

TRT Haber'e göre, Türkiye, Ekim ayında ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 avcı uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak için talepte bulundu.

Washington, şu ana kadar standart silah satış sürecinden geçmesi gerektiğini söyleyerek satışla ilgili herhangi bir görüş belirtmekten kaçındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını açıklayan bir mektup gönderdi.

"Türkiye bölgede kötü niyetli etkilere karşı önemli bir caydırıcı"

Mektupta, iki ülke arasındaki ilişkilerin gergin olduğu kabul edilirken, Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğine ve "bölgede kötü niyetli etkilere karşı önemli bir caydırıcı güç" olmasına değinildi.

Mektup, satış için herhangi bir güvence veya zaman çizelgesi sunmazken, Ankara'nın Rus S-400 sistemlerini satın almasının ardından Washington'ın cezai eylemlerinin (Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması) "ödenen önemli bir bedel" olduğu vurgulanıyor.