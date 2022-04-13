Erdoğan, Esad için Saray’da hazırlık yaptırdı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la barışmak için Saray’da ön hazırlık yaptırdığı iddia edildi. Gazeteci Mustafa Balbay Ramazan Bayramı’nın bir bahane olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay bugünkü köşesini Suriye ve Türkiye ilişkilerinin yeni bir döneme gireceğine yönelik iddialara ayırdı. Balbay “Sırada Suriye var...” başlıklı yazısında normalleşme sürecine giren Türkiye-İsrail ilişkisinin ardından “Devamı var mı” sorusunu sordu. Balbay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıraya Suriye’yi aldığını belirtti.

Saray'da Esad için ön hazırlık yapıldı

Saray’da Suriye ile nasıl yakınlaşılacağı yönünde ön hazırlık yapıldığını açıklayan Balbay “Buradan başlanmasının on yıllık savrulmayı toparlamaya yetmeyeceği kanaatine varılmış. Bunun üzerine daha 'insani' alanları da içeren bir diyalog arayışına girilmiş. Suriye ile bunca yaşadıklarımızdan sonra 900 kilometrelik sınırda ne ararsan bulunur; savaş da barış da! Önümüz bayram, bakarsın buradan yürünür. Yöntemin ne olacağı belli değil ama Suriye ile yeni bir dönemin başlayacağını söylemek mümkün. Beşar Esad’la Antalya’da aile boyu tatilden Gaziantep’te ortaklaşa bakanlar toplantısına kadar anımsanacak bir dizi hatıra var. Bunca olanlardan sonra olur mu dememek gerek. Neler olmadı ki!” ifadelerini kullandı.