Finlandiya ile İsveç'in 'Rusya tehdidi' açıklaması provokasyon

Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin NATO üye olma planlarını "Rusya'nın İsveç ve Finlandiya'yı herhangi bir şekilde tehdit etmesi kabul edilemez" sözleriyle açıklamasına tepki gösterdi.

Zaharova, "Bu açıklamalar akılsızca. Bulgulara dayanmıyorlar, propaganda ve provokasyon amacı taşıyorlar. Bu ülkelerin halklarının çıkarlarına yanıt vermiyor ve ABD yönetimindeki kolektif Kuzey Atlantik İttifakı'nın çıkarlarına hizmet ediyorlar" dedi.

Zaharova, bu tür açıklamaların kişisel görüş olarak görülmesinin doğru olmayacağının altını çizdi.