"Kudüs Günü" yürüyüşleri İran'da büyük bir coşkuyla gerçekleşecek

İran'da genel olarak Filistin'e destek için mübarek Ramazan ayının son Cuma gününde düzenlenen "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri düzenlenir.

İran İslami Tebligat Kurumu koordine şurası başkanı Hüccetülislam Seyyid Muhsin Mahmudi, bu yılkı “Dünya Kudüs Günü” etkinlikleri hakkında açıklama yaptı.

Seyyid Muhsin Mahmudi, "Dünya Kudüs Günü" yürüyüşlerinin bu yıl vatandaşların katılımıyla Tahran’ın 40 bölgesinde yapılacağını duyurdu.

Mahmudi, Siyonist Rejim’in Mescid-i Aksa’daki son cinayetlerini kınayarak, “Bu cinayetler, Filistin halkının moralini yükseltirken, diğer milletlerin de masum Filistinlilere destek olma ve Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılma iradesini güçlendirmiştir” dedi.