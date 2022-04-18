Cumhurbaşkanı Reisi'den Siyonist Rejim'e sert uyarı

İran'da 18 Nisan Ulusal Ordu Günü nedeniyle, başkent Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Türbesi'nin önünde kara, deniz, hava ve özel birliklere bağlı askerler geçit töreni düzenledi.

Törene İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi başta olmak üzere Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve çok sayıda askeri komutan katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Reisi, donanımlı İran Ordusu'nun ülkeyi savunmak için hazır durumda olduğuna dikkati çekerek, "Ordunun düşmanlara karşı hazırlıklı olması, onların silahlı kuvvetlerimizin gücünün caydırıcılık amaçlı olduğunu bilmesi içindir." dedi.

Siyonistlere seslenen Reisi, “Bazı ülkelerle ilişkilerinizi normalleştirmek istiyorsanız şunu bilin ki, en ufak bir hareketiniz silahlı kuvvetlerimizden gizli değildir. İran'a karşı en ufak hamle yapılırsa Siyonist Rejim hedefimiz olacak. İran Silahlı Kuvvetleri sizleri rahat bırakmayacaktır.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, "ABD, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik uygulanan azami yaptırımlarda trajik bir yenilgiye uğradıklarını itiraf etti. İran'a karşı harekete geçmek isteyenlerin kaderi böyle olacaktır." diye konuştu.