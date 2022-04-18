Siyonist Rejim'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Arap medyasına göre; Siyonist Rejim güçleri, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra yine baskın düzenledi. Aksa'nın avlusuna giren çok sayıda Siyonist güçleri, Kıble Mescidi'nin önünde bekleyen Filistinlileri alandan zorla uzaklaştırmak istedi.

Öte yandan Siyonist güçleri sabah namazından önce de işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesinin girişlerini bariyerlerle kapattı.

Yerleşimciler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla Siyonist güçleri koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırıyor.

