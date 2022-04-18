  1. Dünya
  2. Ortadoğu
18 Nis 2022 11:38

Siyonist Rejim'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Siyonist Rejim'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Siyonist Rejim güçleri, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra yine baskın düzenledi.

Arap medyasına göre; Siyonist Rejim güçleri, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra yine baskın düzenledi. Aksa'nın avlusuna giren çok sayıda Siyonist güçleri, Kıble Mescidi'nin önünde bekleyen Filistinlileri alandan zorla uzaklaştırmak istedi.

Öte yandan Siyonist güçleri sabah namazından önce de işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesinin girişlerini bariyerlerle kapattı.

Yerleşimciler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla Siyonist güçleri koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırıyor.
 

News Code 1901608
https://tr.mehrnews.com/news/1901608/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler