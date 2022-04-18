Hamas'tan İbrahim Camisi'nin kapatılmasına tepki

İşgal rejiminin, Yahudi yerleşimcilerin Pesah Bayramı münasebetiyle İbrahim Camisi'ni bugün ve yarın Müslümanlara kapatacağını duyurması sebebiyle Hamas bugün (18 Nisan Pazartesi) bir açıklama yayınladı ve işgalcilerin bu kutsal camiyi Müslümanlara kapatıp Pesah Bayramı adına içinde müzikli, eğlenceli şölenler düzenlemelerinin buranın hürmetine tecavüz, mukaddes mekanlara yönelik tehlikeli bir saldırı ve Müslümanlara karşı bir tahrik niteliği taşıdığını dile getirdi.

Hamas, El-Halil'deki Filistinlilerin yahudileştirme faaliyetleri ve bu şehrin kalbine yönelik saldırıları karşısında sürdürdüğü mücadeleyi de takdir ettiğini dile getirerek, işgal rejiminin Mescidi Aksa'ya ve İbrahim Camisi'ne yönelik ihlallerinin tamamen durdurabilmesi için kitlesel faaliyetlerde bulunulması ve seferberlik düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Hamas, El-Halil ahalisini ve tüm Batı Şeria halkını Mescidi Aksa'ya ve İbrahim Camisi'ne yönelik ihlallerin durdurulması amacıyla yürütülecek kitlesel çalışmalara destek vermeye çağırdı.