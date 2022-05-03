Rusya: İsrail, Kiev'deki neo-Nazi rejimini destekliyor

Siyonist Bakan Yair Lapid'in Ukrayna'da anti-semitizm emarelerinin bulunmadığı yönündeki sözlerine yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'in Kiev'deki neo-Nazi rejimini desteklediğini vurguladı.

Sputnik'e göre Dışişleri Bakanlığı, "Yair Lapid'in İsrail'in Kiev'deki neo-Nazi rejimini destekleme çizgisini büyük ölçüde açıklayan, tarihle bağdaşmayan açıklamalarına dikkat ettik. Ukrayna'da neo-Nazilerin olup olmadığı, nedense bugüne dek Batı basınında (ve bizdeki bazı liberaller tarafından) tartışılıyor. 'Betonarme' argümanlardan biri olarak, Vladimir Zelenskiy'in Yahudi kökeni öne sürülüyor. Bu argüman sadece mesnetsiz değil, aynı zamanda da kurnazca" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, tarihte Yahudilerle Nazilerin işbirliğine ilişkin trajik örnekler bulunduğunu da vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazar günü verdiği demeçte, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Yahudi olmasının Ukrayna'da Nazilerin kontrol sahibi olmadığını göstermediğini çünkü Adolf Hitler'in de Yahudi kökenli olduğunu" söylemişti.