İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 488 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 177'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 225 bin 189'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 896'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 5 bin 420'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.