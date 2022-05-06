İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 375 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 157'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 224 bin 431'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardanbin 952'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 999 bin 709'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.