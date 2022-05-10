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10 May 2022 14:59

İran'da günlük vefat sayısında rekor düşüş

İran'da günlük vefat sayısında rekor düşüş

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 460 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 192'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 226 bin 219'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 836'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 10 bin 698'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1902059
https://tr.mehrnews.com/news/1902059/

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